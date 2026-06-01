В Петербурге отремонтируют три улицы, которые ведут к центрам детского творчества и развития

В Петербурге в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют три улицы общей протяженностью более 4 километров, которые ведут к центрам детского творчества и развития. Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Планируется обновить проспект Мечникова: он обеспечивает доступ к Дому детского творчества Калининского района. На Новочеркасском проспекте приведут в нормативное состояние магистраль, ведущую к Охтинскому Центру эстетического воспитания. Кроме того, работы проведут на Богатырском проспекте. Эта улица находится рядом с Центром детского и юношеского музыкально-хореографического искусства Приморского района.