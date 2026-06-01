Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о критической нехватке систем противовоздушной обороны для защиты Украины. Он подчеркнул, что стране срочно требуются американские противоракетные комплексы. Его слова приводит Politico.
Зеленский назвал эту проблему приоритетной и очень серьезной. Он пожаловался, что минувшей зимой Россия наносила удары баллистическими ракетами, поэтому сейчас дефицит средств ПВО колоссальный.
Зеленский признал, что война с Ираном истощила ресурсы США и отвлекла внимание от конфликта на Украине. Он призвал нарастить производство ракет, поскольку только Америка способна выпускать нужные объемы.
Напомним, что на прошлой неделе Зеленский направил главе Белого дома письмо с жалобой на критическую нехватку средств ПВО после массированного удара возмездия ВС РФ по объектам ВСУ в Киеве. Также он не нашел ничего лучше, чем просить ракеты ПВО не только у Дональда Трампа, но и у американского конгресса.