1 июня красноярские выпускники-2026 сдают первый экзамен

Сегодня, 1 июня, для красноярских выпускников 2026 года стартовала основная волна ЕГЭ. Завершится она 9 июля. Сегодня ребята проходят испытания по истории, литературе и химии. Историю выбрали 1 743 человека, химию — 1 794, литературу — 766 выпускников. Всего сдавать выпускные экзамены в Красноярском крае готовятся более 16 тысяч человек. Пересдачи запланированы на 8 и 9 июля. 1 июня школьники сдают историю, литературу и химию; 4 июня — русский язык; 8 июня — математику (базовую и профильную); 11 июня — обществознание и физику; 15 июня — биологию, географию и письменную часть иностранных языков; 18−19 июня — устную часть иностранных языков и информатику.