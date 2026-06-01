Аферисты выманили у жительниц Хабаровского края около 2 млн руб

В Амурске две женщины лишились крупных сумм денег в результате действий мошенников. По данным МВД Хабаровского края, общая сумма ущерба составила около двух миллионов рублей. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
74 летняя пенсионерка стала жертвой телефонного мошенничества. Звонивший, представившись сотрудником энергосбытовой компании, убедил её сообщить код из СМС под предлогом замены счётчиков. Затем тот же человек, выдав себя за следователя, убедил женщину перевести 260 тысяч рублей на «безопасные счета».
Другая пострадавшая — 51 летняя горожанка — потеряла 1 640 000 рублей. Она инвестировала средства в биржевую торговлю по совету неизвестной девушки. В сумму потерь вошли и заёмные деньги, однако обещанных дивидендов женщина не получила.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия для установления виновных лиц.
