Аферисты выманили у жительниц Хабаровского края около 2 млн руб

74 летняя пенсионерка стала жертвой телефонного мошенничества. Звонивший, представившись сотрудником энергосбытовой компании, убедил её сообщить код из СМС под предлогом замены счётчиков. Затем тот же человек, выдав себя за следователя, убедил женщину перевести 260 тысяч рублей на «безопасные счета».