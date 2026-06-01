Больше чем игра: как научные детские площадки помогают раскрыть таланты

Детская площадка — это место, где малыши не только веселятся и заводят друзей, но и могут узнать много нового. А порой такие игры помогают ребятам выбрать будущую профессию. В Международный день защиты детей, 1 июня, рассказываем, как в нашей стране создают комфортные условия для них. И, в частности, о научных детских площадках, где ребята, играя, могут параллельно изучать физику, биологию и другие науки. Открытие таких пространств — в числе задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Все лучшее — детям.
Преображение российских городов и сел с 2019 года происходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». По всей стране за это время благоустроили уже 80 578 территорий, включая 37 437 общественных пространств и 43 141 двор.
Важно, что создают и обновляют общественные пространства с учетом пожеланий и мнений жителей. Именно они ежегодно выбирают решают, какие объекты хотят видеть в своем городе или населенном пункте, в ходе Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства. Если в 2021 году в голосовании участвовало 9,7 мин россиян, то в прошлом году — 16,6 млн человек. Всего пять лет проведения голосования собрано более 68 млн голосов.
В этом году на Всероссийское голосование вынесено более 6 тыс. объектов в 1,6 тыс. муниципальных образованиях. Выбрать территории для благоустройства может каждый житель страны старше 14 лет на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня.
Среди объектов, за которые все чаще голосуют жители, — многофункциональные зоны для детей и подростков. Это детские площади, объекты спортивной и даже экстремальной инфраструктуры (памп-треки, экстрим-парки).
«Планирование и проектирование детских площадок уже давно стало частью общей методологии по созданию сбалансированной городской среды. Эти пространства должны быть ориентированы на детей разных возрастов и включать не только развлекательную, но и спортивную, а также развивающую компоненту», — считает заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.
Помимо обычных игровых комплексов, сейчас в 33 регионах страны открыто уже 86 научных детских площадок. Они в легкой игровой форме дают ребятам базовые знания в областях физики и химии, экологии и астрономии. Первые из них были создали в 2023 году по программе Десятилетия науки и технологий.
«Научные детские площадки — это больше, чем игра. Это первая лаборатория для тысячи детей. Они превращают сложные законы науки в осязаемый опыт, а любопытство — в движущую силу для познания. Важно, что проект охватывает разные регионы и дает равные возможности для старта юным талантам по всей стране. Это практическая реализация целей Десятилетия науки и технологий — воспитывать новое поколение мыслящих, увлеченных и творческих людей», — подчеркнула председатель экспертной группы «Научные детские площадки» Десятилетия науки и технологий, член координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России Наталья Алтынник.
По ее словам, интерактивные экспонаты и игровые объекты демонстрируют детям основные законы природы, знакомят с научными открытиями и современными технологиями. Отсканировав размещенные на предметах QR-коды, можно прочитать дополнительную информацию, посмотреть образовательные видеоролики, а также узнать, где отучиться по этому профилю.
Маяк, лабиринт и кино.
К разработке детских научных площадок относятся ответственно: привлекают ученых, инженеров, программистов и других экспертов. Один из первых «умных» игровых комплексов в России открылся в Центральном парке города Тулы в 2024 году. Его концепция связана с изучением законов физики и окружающего мира. В разработке каждого элемента участвовали эксперты МГУ имени М. В. Ломоносова.
«Эффективность научных детских площадок можно оценивать по их посещаемости. В Туле эта площадка стала центром проведения развлекательных активностей и встреч семей с детьми разного возраста. Особенность таких пространств — интерактивность экспонатов и яркие тактильные ощущения. Они дают более полное погружение в игру, развивают любознательность, моторику и критическое мышление детей, а также предлагают уровни сложности по мере роста. В результате научные площадки делают отдых образовательным и социально значимым», — поделился мнением директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных.
На площадке несколько тематических зон. Например, находясь в пространстве «Слушай город», можно приложить ухо к специальной воронке, откуда идут звуки большого города. Это результат воздействия параболической антенны, которая внешне напоминает тарелку. Волны, летящие в ее направлении под одним углом, отражаются и собираются в одну точку.
Площадка «Наукоград» представляет собой интерактивные панели, помогающие понять принцип составления календаря. Там также можно заняться логическими играми, а для любителей подвижных развлечений есть канатные тоннели и лабиринты.
В основе зоны «Береговой маяк» лежит идея изучения источников света. Для этого в конструкцию встроены прозрачные панели и ручка-генератор. Инструкция по пользованию есть на специальной табличке.
В пространстве «Электрический лабиринт» дети изучают основы возникновения электрического тока. Игрок должен провести кольцо из токопроводящего материала вдоль сложного металлического контура, не допуская их соприкосновения. При случайном касании цепь замыкается и срабатывает звуковой сигнал об ошибке. Ток, используемый там, полностью безопасен для человека.
А на площадке «Кинематограф» дети изучают основы воспроизведения картинки на экране. Там можно покрутить диски со специальными прорезями, которые по мере ускорения заставляют изображения двигаться.
Оптические иллюзии и качели с канатом.
В феврале этого года ко Дню российской науки открылась научная детская площадка в городе Ковдоре Мурманской области. В 2023 году проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.
Игровое пространство в Ковдоре занимает 170 кв. м и посвящено оптическим явлениям. Вращающиеся диски и другие элементы помогают детям знакомиться с основами механики и оптики.
Территория разделена на четыре образовательные зоны. Первая — это беседка-куб с ячейками, заполненными разноцветным стеклом, создающим удивительные тени. Там проводят опыты и встречи с интересными гостями. Посещая вторую игровую зону, дети погружаются в зрительную иллюзию при вращении дисков с рисунками — картинки словно оживают.
На третьей площадке в центре внимания ребят оказывается стол с игровым лабиринтом, который помогает развивать пространственное мышление, координацию движений и мелкую моторику рук. А главная задача четвертой игровой зоны — улучшать командные навыки и способность координировать действия участников. Для этого там установлены качели, которые нужно раскачивать при помощи каната.
«Мы открыли не просто детскую площадку, а настоящую лабораторию под открытым небом. Площадка “Оптические явления” — это пространство, где наука станет доступной и увлекательной для каждого ребенка, — отметил глава Ковдорского округа Сергей Сомов. — Уверен, что эта площадка вдохновит наших юных жителей на новые открытия, пробудит интерес к естественным наукам и станет любимым местом семейного отдыха».
Экскаватор да Винчи и раковина улитки.
Сразу две научные детские площадки появились в этом году в столице Вологодской области. Одна из них находится в сквере 825-летия Вологды. На ее открытие, приуроченное ко Дню российской науки, собрались более 100 человек.
Создатели игрового комплекса постарались максимально адаптировать для детского восприятия научные изобретения на тему механики. Например, кинетическая ветряная мельница демонстрирует принципы ветроэнергетики: ее лопасти под влиянием воздушных потоков вращаются. В песочнице действует экскаватор Леонардо да Винчи, на котором с помощью рычагов можно копать песок специальным ковшом. Этот механизм знаменитый ученый и художник изобрел еще в начале XVI века, он стал прототипом современного экскаватора.
Главная цель — чтобы площадка стала не просто местом для игр, а игровой лабораторией, стимулирующей детей к познанию нового.
Интересно, что действие всех представленных на площадке механизмов детям объясняют не взрослые, а ровесники, которые сами их уже освоили и готовы поделиться опытом.
«Ко Дню российской науки мы специально продумали формат, когда об основных принципах механики и физики детям рассказывают дети — понятно, интересно, вовлеченно. Чтобы и старшие, и младшие оценили возможности этой площадки и почувствовали себя настоящими учеными, — отметил глава Вологды Сергей Жестянников. — Наполнение этой игровой зоны мы продумывали детально — с интересными механизмами, информационными панелями, рассказывающими о физических явлениях, QR-кодами, ведущими на разъясняющие материалы. Наша цель — чтобы площадка стала не просто местом для игр, а игровой лабораторией, стимулирующей детей к познанию нового».
Еще один научный игровой комплекс расположен в Ковыринском парке Вологды. Он открылся в октябре пошлого года и посвящен биологии. В этом пространстве установлены тренажеры, наглядно объясняющие суть тех или иных процессов. Например, дети могут сравнить скорость бега — своего и различных животных — с помощью специального бегового барабана. Специальные измерители позволяют ребятам также сопоставить свои прыжки в высоту с результатами кенгуру и других зверей.
Большой популярностью пользуется специальная инсталляция, которая позволяет детям заглянуть внутрь раковины улитки и изучить ее строение. Помимо этих «умных» развлечений, на детской площадке есть пазлы, развивающие игры-бродилки с кубиками и фишками, лабиринты, горки, карусели и качели. Пространство покрыто мягкой резиновой крошкой и полностью безопасно.
Новые научные детские площадки уже стали точками притяжения для юных изобретателей и будущих ученых. А мы напоминаем, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» до 2030 года будет благоустроено еще не менее 30 тыс. территорий по всей России и реализовано не менее 1,6 тыс. разработок, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.