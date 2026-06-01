Больше чем игра: как научные детские площадки помогают раскрыть таланты

Детская площадка — это место, где малыши не только веселятся и заводят друзей, но и могут узнать много нового. А порой такие игры помогают ребятам выбрать будущую профессию. В Международный день защиты детей, 1 июня, рассказываем, как в нашей стране создают комфортные условия для них. И, в частности, о научных детских площадках, где ребята, играя, могут параллельно изучать физику, биологию и другие науки. Открытие таких пространств — в числе задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».