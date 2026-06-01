Опрос: Две трети россиян считают, что приемный ребенок может стать родным

Более 67 процентов россиян уверены в том, что приемный ребенок может стать родным. Информация об этом следует из опроса, проведенного холдингом «ON Медиа» в преддверии Дня защиты детей.
Главным мотивом для опекунов, по мнению 63 процентов опрошенных, является желание помочь ребенку, а не материальная выгода (этот вариант выбрали лишь 12 процентов).
При этом стереотипы сохраняются: 44 процента опрошенных все еще верят в то, что в детских домах много трудных подростков. В качестве главной меры профилактики сиротства 58 процентов респондентов назвали поддержку семей в кризисе.
Около 40 процентов россиян готовы помогать детям-сиротам, если будут созданы понятные механизмы участия. 63 процента признают, что с темой усыновления знакомы поверхностно и им не хватает информации.
— Основные барьеры для усыновления — бытовые и организационные. На недостаточные жилищные условия указали 44 процента опрошенных, финансовую нагрузку отметили 39 процентов, — говорится в исследовании.
До этого стало известно, что государство может выкупать нераспроданные квартиры в новостройках со скидкой 20−30 процентов от рыночной цены и выдавать многодетным семьям, а также детям-сиротам.