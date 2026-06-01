В Аяно-Майском районе Хабаровского края начала спадать паводковая вода

В сёлах Нелькан и Джигда постепенно освобождаются подтопленные территории.

В Аяно-Майском районе Хабаровского края фиксируется снижение уровня воды в реке Мая. В результате этого подтопленные ранее территории начинают освобождаться от воды, сообщает МЧС Хабаровского края, — сообщает МЧС Хабаровского края.

В селе Нелькан на утро 1 июня из зоны паводка вышли два частных дома. При этом остаются подтопленными 15 приусадебных участков и один участок внутрипоселковой дороги. Также вода сохраняется на автомобильном мосту через реку Чуя.

В селе Джигда вода ушла с трёх приусадебных участков, однако ещё два огорода остаются подтопленными.

На местах работают органы местного самоуправления и сотрудники краевой противопожарной службы. Организован постоянный мониторинг ситуации на реках. Для жителей подготовлены два пункта временного размещения, однако люди предпочли остановиться у родственников.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю ведётся круглосуточное наблюдение за обстановкой и координация между ведомствами.

В МЧС напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности в период прохождения паводка. В случае происшествий необходимо звонить по номеру «112».

