В Хабаровском крае 1 июня стартовал основной период ЕГЭ, который продлится до 9 июля. В этом году экзамены будут сдавать 5 885 выпускников. В первый день тестирования молодые люди сдали экзамены по химии, истории и литературе. Дмитрий Демешин посетил пункт проведения экзамена по химии, организованный на базе гимназии № 8 Хабаровска. Глава региона ознакомился с работой пункта, организацией ЕГЭ и пообщался с выпускниками, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Успешная сдача экзаменов откроет перед вами новые возможности. Наши вузы, колледжи и техникумы ждут вас, завтрашних абитуриентов. Убеждён, сейчас здесь — будущие медики, инженеры-химики, биоинженеры, экологи. Верю, что большинство из вас свяжет своё будущее с развитием Хабаровского края», — обратился к молодым людям Дмитрий Демешин.
Выпускники Хабаровского края вступили в основной период сдачи ЕГЭ. Фото: Антон Шевченко.
В этом году 34% участников ЕГЭ выбрали профильную математику и информатику, что свидетельствует о растущем интересе к этим предметам. По химии в регионе два года подряд фиксируются 11 стобалльных результатов, а средний балл по краю составляет 60,87, что превышает общероссийский показатель, равный 58,96.
Всего экзамен по химии 1 июня в регионе сдавали 616 выпускников. В этот же день выпускники сдавали историю и литературу.
Министр образования и науки края Алексей Мокрушин рассказал губернатору о технологиях, используемых при проведении ЕГЭ. В этом году, как и в прошлом, экзаменационные материалы печатают и сканируют прямо в аудиториях, а передача данных идёт по защищённым каналам связи.
Выпускники, сдававшие экзамен по химии, отметили, что организация экзамена была на высоком уровне, что позволило им сосредоточиться на заданиях.
Напомним, в ближайшие дни выпускников ждут следующие экзамены:
4 июня — русский язык 8 июня — математика (базового и профильного уровней) 11 июня — обществознание и физика 15 июня — биология, география и письменная часть иностранных языков 18 и 19 июня — устная часть по иностранным языкам и информатика.
Резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам определены с 22 по 25 июня, а пересдать один из предметов по выбору можно будет 8 и 9 июля. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 4 по 25 сентября. Эти меры позволяют выпускникам лучше подготовиться и выбрать наиболее удобное время для сдачи экзаменов.