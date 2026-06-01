Пациенты пожаловались в Минздрав на нехватку онкопрепаратов на основе платины

По данным аналитической компании «Курсор», за первые четыре месяца 2026 года медучреждения не заключили контракты по более чем половине (65%) объявленных аукционов на закупку препаратов платины с действующими веществами карбоплатин, оксалиплатин, цисплатин. С начала года были объявлены аукционы на сумму 3,1 млрд руб., из них не состоялись торги на сумму 2 млрд руб. Изначально планировалось закупить почти 3,1 млн упаковок препаратов платины, но заключили контракты только по 1,2 млн упаковок.