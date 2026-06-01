Юрист Хаминский назвал повод для замены паспорта

«Основанием для замены паспорта является именно существенное изменение внешности», — заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
При этом закон не содержит точных критериев существенного изменения внешности, поэтому решение фактически принимается индивидуально.
«К изменениям можно отнести появление сильных рубцов или шрамов на лице, хирургическое изменение формы носа, овала лица, разреза глаз», — поделился эксперт в беседе с RT.
У человека, не сменившего паспорт, могут возникнуть такие проблемы, как отказ в банковском обслуживании, сложности при посадке на самолёт или проверке документов.
«Законодательство обязывает заменить паспорт в течение 90 дней, если внешность изменилась до неузнаваемости. Использование старого документа в этом случае грозит штрафом до 3 тысяч рублей», — напомнил юрист.