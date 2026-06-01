В Госдуме рассказали о законах, которые вступают в силу в июне

Володин назвал законы, которые вступают в силу в июне.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин перечислил законы и сообщил о других изменениях в законодательстве, вступающих в силу в июне. Полезной информацией спикер поделился в своем канале на платформе Max.

Во-первых, отметил политик, в России усиливаются социальные гарантии для участников СВО. Так, уже действуют механизм списания задолженности по кредитам и автоматическое продление договоров аренды земли. Теперь к тому же один из родителей или детей военнослужащего сможет получать отпуск вместе с ним в ряде случаев.

Кроме того, ужесточается контроль за мигрантами. Речь идёт в том числе об обязательном сборе биометрических персональных данных у мигрантов.

Ранее сообщалось, что с 1 июня начинается прием заявлений на новую выплату для семей с двумя и более детьми. На нее могут рассчитывать родители, которые работают и платят 13% подоходного налога, но зарабатывают при этом немного.

Кроме того, напомним, с 1 июня стартует эксперимент по регистрации на рейс и посадке в самолет по биометрии. Правда, проводиться он пока будет только в аэропортах Пулково и Шереметьево и коснется пассажиров (при их желании), которые летят рейсами «Аэрофлота» из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

