Психиатры обновили рекомендации по лечению ПТСР у военных

В рекомендациях уточнен подход к лечению на ранних этапах эвакуации. Психиатры считают, что тяжелые психотропные препараты в этот период применять нецелесообразно, поскольку их эффект проявляется слишком поздно, а побочные действия могут мешать восстановлению и возвращению военнослужащего в строй. Основной акцент предлагается делать на более простых и безопасных вмешательствах.