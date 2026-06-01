Посвятивший 30 лет жизни церкви россиянин ушел на СВО и никому не сказал о прошлом

Житель Курганской области Алексей Новоселов отправился в зону боевых действий на Украине спустя 30 лет служения в церкви, при этом он скрыл от сослуживцев свое прошлое. Эта история опубликована ТАСС.
«Безусловно, заботиться о солдатах в духовном плане — тоже важное дело, но я решил, что лучше буду простым воином и стану выполнять те же задачи, что и все. Чтобы не возникло особых условий: спать на нарах в блиндажах и подвалах — значит, нары, попадать под обстрелы — значит, обстрелы», — так Новоселов пояснил свой выбор.
В 2023 году мужчина узнал от врачей неблагоприятный прогноз из-за серьезного заболевания и, откровенно поговорив с супругой, решил успеть принести пользу в зоне СВО. Четверым сыновьям он до последнего не сообщал о своих намерениях.
За три года участия в боях в штурмовых группах Новоселов был ранен дважды. Первое ранение он получил под Артемовском в 2023 году из-за минометного огня украинских сил. Второе — в 2025 году от удара FPV-дрона, когда российские бойцы освобождали пригород Часова Яра. Беспилотник поразил машину, в которой находился солдат.
ИИ может напрямую влиять на мозг человека.