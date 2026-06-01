Глеб Никитин поздравил с Днем защиты детей жителей Нижегородской области

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня защиты детей. Текст поздравления опубликовали в пресс-службе правительства региона.
В своём сообщении губернатор сделал акцент на ключевой роли семьи, необходимости заботиться о подрастающем поколении и важности создания благоприятных условий для счастливого детства.
Глава региона подчеркнул, что будущее Нижегородской области напрямую зависит от детей — именно они станут теми, кто будет развивать родной край, реализовывать перспективные проекты и беречь многовековые традиции.
«Дети — это большое счастье и продолжение нас самих. Именно подрастающее поколение продолжит развивать регион, воплощать в жизнь новые идеи и сохранять богатые традиции земли, где родились Горький, Чкалов и другие выдающиеся личности», — отметил Глеб Никитин.
Губернатор обратил внимание на то, что региональные власти целенаправленно работают над поддержкой семей и созданием возможностей для гармоничного развития юных жителей области. Демографическая политика, по его словам, остаётся одним из приоритетов правительства: она охватывает совершенствование инфраструктуры, модернизацию образования и здравоохранения, а также укрепление традиционных семейных ценностей.
Никитин напомнил о действующих мерах поддержки семей с детьми. Так, программа «Основа», стартовавшая в июле 2025 года, даёт право на получение родительского основного дохода — до 1 млн рублей за каждого новорождённого в дополнение к федеральному материнскому капиталу.
Мера поддержки «Подарок новорождённому» предусматривает выдачу электронного сертификата номиналом 20 тысяч рублей. Его можно использовать для покупки детских товаров, произведённых в Нижегородской области.
Отдельно губернатор выделил особую роль детей в жизни взрослых: по его мнению, малыши не просто перенимают опыт старших, но и сами учат родителей важным человеческим качествам — терпению, доброте и способности радоваться мелочам.
В завершение своего обращения Глеб Никитин пожелал детям крепкого здоровья и благополучия, а также заверил, что правительство продолжит активно поддерживать семьи.
«Пусть же наши дети растут здоровыми и счастливыми, окружённые теплом и вниманием. Мы и впредь будем делать всё возможное, чтобы каждая семья чувствовала заботу и была уверена в завтрашнем дне», — подытожил губернатор.
