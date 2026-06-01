Волгоградские хлопья завоевали Китай

Волгоградский производитель продуктов быстрого приготовления покорил Китай. Экспорт компании из Волгоградской области в КНР вырос на 40% по итогам 2025 года.
Компания представила зерновые хлопья, муку и крупы на фестивале «Сделано в России» в Китае, — сообщили в комитете по экономике региона. Производитель провел более 30 деловых встреч с китайскими предпринимателями.
Поставки в КНР начались в конце 2023 года, а в 2025-м открылся флагманский магазин на известной китайской торговой площадке. Участие в ярмарке стало возможным благодаря поддержке Российского экспортного центра и нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
«Выставка объединила свыше 100 компаний из 37 регионов России», — сообщили в комитете.
Продукция волгоградского бренда уже доступна в более чем 50 регионах России.
Ранее сообщалось о трех выходных днях в июне.