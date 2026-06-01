Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградские хлопья завоевали Китай

Продукция волгоградского производителя стала популярно в Поднебесной.

Волгоградский производитель продуктов быстрого приготовления покорил Китай. Экспорт компании из Волгоградской области в КНР вырос на 40% по итогам 2025 года.

Компания представила зерновые хлопья, муку и крупы на фестивале «Сделано в России» в Китае, — сообщили в комитете по экономике региона. Производитель провел более 30 деловых встреч с китайскими предпринимателями.

Поставки в КНР начались в конце 2023 года, а в 2025-м открылся флагманский магазин на известной китайской торговой площадке. Участие в ярмарке стало возможным благодаря поддержке Российского экспортного центра и нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Выставка объединила свыше 100 компаний из 37 регионов России», — сообщили в комитете.

Продукция волгоградского бренда уже доступна в более чем 50 регионах России.

Ранее сообщалось о трех выходных днях в июне.