В России потушили 23 природных пожара за сутки

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России 23 лесных пожара на площади 11,4 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в России лесопожарными службами ликвидировано 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем 11 484 гектара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к полуночи на территории РФ в восьми регионах действовало 18 лесных пожаров на площади 19 942 гектара, которые активно тушили.

Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Хабаровском крае — там действовало 9 пожаров на 19 775 гектарах, уточнили в Авиалесоохране.

Сообщается, что режим ЧС введен на всей территории Хабаровского края, а противопожарный режим установлен в 45 субъектах РФ.