Эксперт Тарасов объяснил, от чего зависит цвет загара человека

Цвет загара человека может зависеть от места, в котором человек отдыхает: все дело в высоте солнца над горизонтом. Об этом рассказал доктор медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК «Институт медицины и наук о жизни» БФУ имени Канта Андрей Тарасов.
Так, цвет южного загара варьируется от золотистого до бронзового, а загар на Балтике имеет светло-коричневый, с оливковым оттенком, цвет.
Тарасов объяснил, что на юге солнце находится высоко над горизонтом, благодаря чему кожа человека получает более интенсивное солнечное воздействие. Загар появляется быстрым, он становится темным и насыщенным. При этом высок риск ожогов, так как кожа не успевает адаптироваться к солнечному воздействию.
А в северных широтах солнце находится ниже, его лучи проходят через более толстый слой атмосферы, что влияет на цвет загара.
— Поэтому северный загар не такой темный, обычно светло-коричневый, бронзово-оливковый, более ровный и естественный, — пояснил Тарасов в беседе с РИА Новости.
