В Воронеже возобновили расследование дела бьюти-мастера из-за 168 рублей

В Воронеже СК возобновил производство следственных действий по уголовному делу самозанятой Елизаветы Пигуль, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат. Об этом следует из уведомления следователя, которое Пигуль предоставила «РГ».
Расследование возобновили после того, как прокуратура вернула уголовное дело. В уведомлении указано, что производство следственных действий по делу возобновлено.
История Пигуль получила резонанс после публикаций о споре вокруг социального контракта. Как ранее рассказывала «РГ» сама предпринимательница, в июне 2024 года воронежские органы соцзащиты одобрили ей 350 тысяч рублей на открытие бьюти-кабинета. Пигуль работает мастером по наращиванию ресниц и имеет статус самозанятой.
Претензии возникли из-за превышения допустимого дохода на 56 рублей в месяц, то есть на 168 рублей за расчетный трехмесячный период. Сама Пигуль утверждает, что не скрывала факт работы, уточняла порядок подачи документов и действовала по разъяснениям, которые получила при оформлении поддержки.
После получения денег предпринимательница открыла кабинет и отчитывалась о выполнении условий контракта. По ее словам, претензий к отчетам тогда не было, а сам контракт был признан выполненным.
Позднее Пигуль вызвали на допрос. По словам предпринимательницы, у нее изъяли телефон, а затем она около 30 часов провела в изоляторе временного содержания. Адвокату удалось добиться ее освобождения, хотя правоохранительные органы, как утверждает фигурантка, настаивали на заключении в СИЗО.
После общественного резонанса председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о результатах расследования дела и по доводам публикации. В СК сообщали, что уголовное дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат.