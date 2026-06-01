Стало известно, какая погода будет в Москве в июне

Июнь в Москве будет без аномальной жары. Температура превысит климатическую норму примерно на один градус. Прогноз в своём Telegram-канале опубликовал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, первая половина месяца пройдёт при ночных температурах плюс 10−15 градусов и дневных — плюс 20−25. Синоптик ожидает шесть-семь дождливых дней и четыре-пять дней с грозами.
Количество осадков будет близким к норме — от 72 до 82 миллиметров.
«Начавшийся июнь не обещает жаркой погоды», — резюмировал Леус.
