Суд обязал АО «Русал Красноярск» автоматизировать контроль за выбросами

Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, проверка показала, что к концу 2025 года завод выполнил требования законодательства лишь частично. Так, известно, что пять источников выбросов не были оснащены автоматическими системами контроля. Кроме того, на 18 объектах оборудование было установлено, но фактическая передача данных в госорганы не обеспечивалась.