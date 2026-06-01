Суд обязал АО «Русал Красноярск» автоматизировать контроль за выбросами

В Красноярске продолжается федеральный эксперимент по снижению загрязнения воздуха, в рамках которого крупные промышленные предприятия обязаны не только сокращать выбросы, но и обеспечивать их прозрачный автоматический мониторинг.
Один из участников программы с 2021 года — Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ. Предприятие является одним из главных источников загрязнения атмосферы в городе, ежегодно выбрасывая более 50 тыс. тонн загрязняющих веществ.
Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, проверка показала, что к концу 2025 года завод выполнил требования законодательства лишь частично. Так, известно, что пять источников выбросов не были оснащены автоматическими системами контроля. Кроме того, на 18 объектах оборудование было установлено, но фактическая передача данных в госорганы не обеспечивалась.
Таким образом, приборы фиксировали показатели, но информация не поступала контролирующим структурам.
Прокуратура принимала меры административного воздействия. В отношении предприятия было вынесено предостережение и представление, а также наложены штрафы за нарушение природоохранного законодательства. Но на заводе ничего не изменилось.
В итоге суд признал требования прокурора законными. Согласно решению, завод обязан оснастить необходимые источники выбросов автоматическими системами контроля и обеспечить бесперебойную передачу данных с уже оборудованных объектов.