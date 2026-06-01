Президент Румынии Дан призвал Россию изменить тактику ударов по Украине

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Россия должна изменить тактику нанесения ударов по Украине, чтобы исключить ущерб для его страны. Об этом сообщает BBC.
По словам румынского лидера, за последние два года в стране произошло «20 или 30 инцидентов с дронами». Такой сценарий, подчеркнул Дан, становится опасным для румынских граждан. По его словам, при якобы нанесении ударов по городам с другой стороны Дуная российская сторона «должна быть уверена», что не причинит вреда жителям Румынии.
В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац. В результате произошел пожар. Два человека получили травмы. Румыния обвинила в произошедшем Москву.
Комментируя инцидент, президент Владимир Путин назвал поспешные обвинения в адрес России необоснованными и призвал дождаться результатов объективного расследования. Он указал на системность, с которой Европа реагирует на беспилотники. По его словам, европейские страны сначала втягиваются в конфликт, затем поднимают панику, заявляя о «русских дронах», а когда выясняется, что беспилотник был украинским, все крики стихают.
ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал провокацией заявления Румынии о якобы падении российского беспилотника в Галаце. По его словам, инцидент нужен Бухаресту для получения доступа к европейским грантам.