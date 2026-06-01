В Красноярске пройдет общегородской крестный ход

В предстоящее воскресенье, 7 июня, православные красноярцы пройдут крестным ходом от часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе до места строительства кафедрального собора на Стрелке.
Как рассказали в епархии, общегородской левобережный крестный ход начнется в 12:00, возглавит его митрополит Красноярский и Ачинский Никита.
Участники пронесут по улицам икону святых Красноярской митрополии. К шествию смогут присоединиться все желающие, примкнув к замыкающей части колонны.
Мероприятие пройдет в рамках празднования 165-летия Красноярской епархии.