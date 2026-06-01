Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске пройдет общегородской крестный ход

В предстоящее воскресенье, 7 июня, православные красноярцы пройдут крестным ходом от часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе до места строительства кафедрального собора на Стрелке.

В предстоящее воскресенье, 7 июня, православные красноярцы пройдут крестным ходом от часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе до места строительства кафедрального собора на Стрелке.

Как рассказали в епархии, общегородской левобережный крестный ход начнется в 12:00, возглавит его митрополит Красноярский и Ачинский Никита.

Участники пронесут по улицам икону святых Красноярской митрополии. К шествию смогут присоединиться все желающие, примкнув к замыкающей части колонны.

Мероприятие пройдет в рамках празднования 165-летия Красноярской епархии.