Красноярские полицейские напомнили детям правила безопасности через сказки и мультфильмы

В День защиты детей полицейские Красноярска напомнили юным горожанам о правилах безопасности. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.
В полиции отметили, что лето для детей связано с прогулками, отдыхом и приключениями, но в этот период особенно важно помнить о безопасности. С помощью знакомых сказочных сюжетов детям и родителям напомнили основные правила поведения дома, на улице, во дворе и во время прогулок.
Полицейские призвали взрослых вместе с детьми посмотреть карточки, вспомнить любимые истории и еще раз обсудить, как не попасть в опасную ситуацию.