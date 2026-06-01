Краевая прокуратура контролирует расследование смертельного ДТП

В ДТП погибли трое несовершеннолетних детей, еще один ребенок получил травмы.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Суксунского района контролирует установление обстоятельств смертельного ДТП. На место происшествия для координации действий экстренных и оперативных служб выезжал районный прокурор Павел Трушков.

ДТП произошло около 20:00 на 113 км трассы М-12 «Восток» на участке «Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к поселку. Ачит». В результате столкновения грузового автомобиля MAN и легкового автомобиля Lada Largus погибли женщина и трое детей, еже один ребенок получил серьезные травмы.

В устранении последствий ДТП привлекли 28 человек, 10 единиц техники, включая от МЧС России четыре человека и одну единицу техники. Группа оперативного реагирования Кунгурского округа провела стабилизацию и пожарную безопасность автомобилей.

С использованием гидравлических инструментов спасатели извлекли пострадавшего ребенка из легкового автомобиля и передали его бригаде скорой помощи, а затем — тела погибших.

