Голодные зрители не дали поварам войти в Книгу рекордов Гиннесса: толпа украла 750-метровый сэндвич

В Аргентине попытка установить мировой рекорд обернулась скандалом: голодные зрители разграбили гигантский сэндвич длиной 750 метров до того, как его успели зарегистрировать официальные лица. Как сообщает издание Need To Know, инцидент произошел в городе Авельянеда во время празднования 25-летия местного стейк-хауса.
Организатором мероприятия выступил ресторан El Tano. Гигантское блюдо готовили, использовав 1500 кг говядины и более тысячи лепешек, чего хватило бы на 7000 порций. Из-за сильных задержек приготовление затянулось, и к четырем часам дня в толпе из 30 тысяч человек начало нарастать недовольство.
Нетерпеливые посетители снесли ограждения и бросились к столам, утаскивая еду прямо из зоны разделки. Менеджер стейк-хауса Родриго рассказал, что дети перелезли через заборы, после чего толпа просто хлынула к угощению, хотя всё уже было готово для раздачи.
Организаторы выразили сожаление, назвав случившееся неуважением к поварам и терпеливым гостям. Из-за массового разграбления официальное подтверждение рекорда от Книги рекордов Гиннесса пока не получено, а видео происшествия завирусились в сети с критикой и мемами.
Ранее в Сочи на День города приготовили гигантский хачапури «Нарта», который уже назвали одним из самых необычных угощений этого лета на курорте. Его диаметр составил 1,7 метра.