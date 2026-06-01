Больше 30% нижегородских компаний увеличили зарплаты сотрудникам

32% компаний Нижегородской области подняли оклады своим сотрудникам в первой половине 2026 года. Об этом сообщили эксперты hh.ru.
В основном об увеличении фиксированной части дохода говорили представители энергетической отрасли, производители продуктов питания и телекоммуникационные компании. Также рост дохода зафиксирован в таких отраслях как медицина и фармакология, электроника, образование, в финансовом секторе, услугах для населения, нефтегазовой сфере, в тяжелом машиностроении.
До конца 2026 года повышение окладов пообещали еще в 34% нижегородских компаний. Активный рост дохода может наблюдаться у энергетиков, а также на производстве продуктов питания.
Ранее мы писали, что нижегородцы стали зарабатывать в 3 раза больше с 2016 года.