Теплоход «Здоровье» отправляется из Комсомольска в очередной рейс

Сегодня, 1 июня теплоход «Здоровье» отправляется из Комсомольска -на-Амуре в свой традиционный, четырнадцатый по счету рейс. На борту 19 специалистов, в частности, — терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, хирург, невролог, акушер-гинеколог, ревматолог, дерматолог, офтальмолог, и даже психиатр-нарколог, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В течение месяца, до 30 июня плавучая поликлиника будет вести прием пациентов. Интересно, что пятеро медиков, которые отправляются в командировку на этот раз, участвуют в проекте с самого начала, то есть с 2013 года.
Теплоход посетит села Амурского, имени Полины Осипенко, Комсомольского и Ульчского районов.
Первым селом, где пристанет теплоход в тот же день, станет Воскресенское. Затем теплоход проследует в Ульчский район. С 4 по 14 июня врачи будут вести прием в Киселевке, Циммермановке, Быстринске, Калиновке, Софийске, Дуди, Ухта, Тахта.
Следующим пунктом остановки станет село Оглонги, Херпучи и Удинское района имени Полины Осипенко. После чего теплоход продолжит путь по селам Ульчского района.
А с 25 июня врачи теплохода готовы будут обследовать пациентов Комсомольского района. Остановки теплоход сделает в селах Черный мыс, Новоильиновка, Ягодный, Нижнетамбовское, Нижние Халбы, Бельго.
— Продолжим делать медицинскую помощь доступной для каждого жителя края, независимо от расстояний и особенностей территории. Благодарю наших медиков за высокий профессионализм, ответственность и готовность помогать людям там, где их помощь особенно нужна, -написал в своем мессенджере МАКС губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Объявления о времени стоянки теплохода нужно узнавать в местных администрациях.