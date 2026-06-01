Российский хоккейный клуб уволил сразу 10 игроков

Ярославский «Локомотив» принял решение прекратить трудовые отношения с десятью ключевыми хоккеистами на основании взаимной договоренности сторон. Эта информация была опубликована 1 июня на веб-ресурсе пресс-отдела Континентальной хоккейной лиги.
Клуб расстался с голкипером Даниилом Исаевым, защитниками Алексеем Береглазовым, Александром Елесиным, Русланом Рафиковым и Андреем Сергеевым, а также с нападающими Денисом Алексеевым, Георгием Ивановым, Артуром Каюмовым, Александром Полуниным и Максимом Шалуновым.
Начиная с первого июня «Локомотив» имеет возможность подписывать новые соглашения с этими игроками, но уже в качестве свободных агентов. Подобные действия позволяют на законных основаниях уменьшить размеры их заработной платы, при этом обновленная сумма будет включаться в расчет потолка зарплат, установленного действующим регламентом КХЛ.
