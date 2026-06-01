В Хабаровском крае рыбаки застряли на льдинах после шторма в Охотском море

В Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю от ОМВД России по Тугуро-Чумиканскому району поступил запрос на оказание содействия в поисках двух рыбаков. Мужчины в возрасте 29 и 46 лет вышли на лодке 29 мая 2026 года с одного рыболовецкого участка на другой в заливе Николая Охотского моря и пропали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На их поиски из Хабаровска в Тугуро-Чумиканский район вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с 3 спасателями поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) МЧС России на борту.
В Хабаровском крае спасатели и летчики МЧС России нашли рыбаков, пропавших в Охотском море. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
С воздуха было осмотрено более 800 квадратных километров акватории и побережья Охотского моря. Летчики и спасатели обнаружили терпящих бедствие рыбаков, их лодка на берегу была окружена льдинами.
Как позже рассказали сами рыбаки, они попали в шторм, лодка зачерпнула воды и вероятнее всего утонула бы, но на их счастье начался отлив. Так они оказались на берегу среди льдин.
«Летчики, как всегда, сработали профессионально. Вертолет подсел, и мы эвакуировали рыбаков в воздушное судно. Они хоть и бодрились, но были замерзшие, на побережье по ночам ещё минусовая температура. Напоили их чаем, покормили. Доставили в город Николаевск-на-Амуре, там передали бригаде скорой помощи для обследования их состояния здоровья», — рассказал старший группы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Глазков.