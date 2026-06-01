В Хабаровском крае рыбаки застряли на льдинах после шторма в Охотском море

В Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю от ОМВД России по Тугуро-Чумиканскому району поступил запрос на оказание содействия в поисках двух рыбаков. Мужчины в возрасте 29 и 46 лет вышли на лодке 29 мая 2026 года с одного рыболовецкого участка на другой в заливе Николая Охотского моря и пропали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.