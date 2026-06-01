Упразднение сексологов начнется в России с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года российские медицинские организации перестанут принимать новых сотрудников на должность врача-сексолога. Такое решение предусмотрено новой номенклатурой должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденной Минздравом России.
При этом уже работающих специалистов изменения не затронут. Документ не предусматривает их увольнения и не отменяет существующие ставки.
Аналогичный порядок будет действовать и для ряда других специальностей. После вступления приказа в силу новые сотрудники не смогут быть приняты на должности врача-диабетолога, участкового психиатра-нарколога, подросткового психиатра, зубного врача и некоторых других специалистов.
Одновременно в системе здравоохранения появятся новые должности. В перечень включены врач по медицине здорового долголетия, медицинский психолог, нейропсихолог, медицинский логопед, специалисты по физической и эргореабилитации, а также нутрициолог.
Согласно документу, должность нутрициолога отнесена к специалистам со средним медицинским образованием, а не к врачебным специальностям.
Таким образом, Минздрав меняет структуру медицинских должностей, постепенно отказываясь от части узких специализаций и вводя новые направления работы.
При этом потребность пациентов в помощи по профилям сексологии, диабетологии и подростковой психиатрии сохраняется. Каким образом будет организована такая помощь после прекращения приема новых специалистов на эти должности, в документе не уточняется.
