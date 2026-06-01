Выявлена возможность удвоить продолжительность жизни при самом смертоносном раке

Препарат, о котором пишет The Guardian, воздействует на белок Kras, который вызывает почти все виды рака поджелудочной железы. Препарат склеивает молекулы, чтобы захватывать и блокировать Kras. Kras является частью семейства генов Ras. Они могут заставить раковые клетки продолжать получать сигналы к росту и делению, даже когда они не должны этого делать. Это может привести к росту и распространению рака, поясняет The Guardian.