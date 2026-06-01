Выявлена возможность удвоить продолжительность жизни при самом смертоносном раке

Ежедневная таблетка может удвоить продолжительность жизни пациентов с самым смертоносным раком в мире, согласно результатам клинического исследования, которое, по мнению экспертов, «меняет правила игры» и является одним из крупнейших прорывов за последние десятилетия, пишет The Guardian.
В настоящее время существует несколько методов лечения рака поджелудочной железы, и большинство из них практически не помогают. На протяжении десятилетий ученые неустанно работали, пытаясь найти эффективные решения для лечения этой формы рака, которая часто обнаруживается на поздних стадиях. Более чем половине пациентов диагноз ставится только после того, как рак распространился, констатирует The Guardian.
Теперь эксперты на крупнейшей в мире конференции по борьбе с раком приветствуют появление «умного препарата» под названием дараксонразиб, который, по их словам, может проложить путь к революции в лечении.
В ходе исследования, в котором приняли участие 500 пациентов, у каждого из которых был рак поджелудочной железы, продолжительность жизни увеличилась в два раза, при этом побочных эффектов было меньше, чем при химиотерапии. Результаты были представлены на ежегодной встрече Американского общества клинической онкологии (Asco) в Чикаго.
Исследование показало, что пациенты, принимавшие препарат, жили значительно дольше, в среднем на 13,2 месяца, по сравнению с 6,6−6,7 месяцами у пациентов, получавших химиотерапию.
«Эти результаты кардинально меняют ситуацию», — сказала доктор Рахна Шрофф, руководитель онкологического отделения Онкологического центра Университета Аризоны и эксперт Asco по раку желудочно-кишечного тракта, которая не принимала участия в исследовании. «Мы наблюдаем беспрецедентную выживаемость».
По ее словам, когда Шрофф впервые ознакомилась с результатами исследования, проведенного исследователями из всемирно известного института рака Дана-Фарбер в Бостоне, она заплакала: «Занимаясь лечением рака поджелудочной железы в течение 16 лет, я на самом деле расплакалась в клинике. Это невероятно важное исследование для наших пациентов, и я искренне поздравляю исследователей».
Доктор Джули Грэлоу, главный медицинский сотрудник и исполнительный вице-президент Asco, которая также не участвовала в исследовании, считает, что оно «изменило правила игры». Она добавила: «Я слышала, что это исследование описывали как успешное. Я бы даже сказал, что это грандиозный успех. “.
Препарат, о котором пишет The Guardian, воздействует на белок Kras, который вызывает почти все виды рака поджелудочной железы. Препарат склеивает молекулы, чтобы захватывать и блокировать Kras. Kras является частью семейства генов Ras. Они могут заставить раковые клетки продолжать получать сигналы к росту и делению, даже когда они не должны этого делать. Это может привести к росту и распространению рака, поясняет The Guardian.
Более 90% пациентов с наиболее распространенной формой рака поджелудочной железы, протоковой аденокарциномой поджелудочной железы (mPDAC), имеют мутацию в гене Kras. Это называется вариантом Ras G12 и приводит к повышенной активности белка Kras.
Дараксонразиб — это новый вид ингибитора Ras, называемый мультиселективным ингибитором Ras (On). Он может отключать белок Kras, останавливая рост рака, независимо от того, существует ли вариант Kras или нет, и независимо от того, какой это вариант.
«Идея борьбы с Kras всегда была святым граалем при лечении большинства злокачественных новообразований, но особенно при раке поджелудочной железы, потому что он почти повсеместен и является ранней причиной роста рака поджелудочной железы, — комментирует доктор Шрофф. — Революция Ras уже наступила, и это исследование является принципиальным доказательством того, что нацеливание на Kras при раке поджелудочной железы возможно и эффективно».
Пола Хэнфорд, исполнительный директор британской организации Action по борьбе с раком поджелудочной железы, сказала, что это открытие стало одним из самых значительных достижений в лечении, которые она когда-либо видела.
«Слишком долго у людей с диагнозом рак поджелудочной железы были невероятно ограниченные возможности лечения, а показатели выживаемости оставались катастрофически низкими. Результаты исследования, демонстрирующего возможность почти удвоить продолжительность жизни при распространенном раке поджелудочной железы, чрезвычайно обнадеживают и дают реальную надежду пациентам и их семьям, столкнувшимся с этим заболеванием».
Анна Джуэлл, директор по сервисам, исследованиям и инновациям в Pancreatic Cancer UK, назвала результаты «захватывающими».
«Было доказано, что дараксонразиб, блокирующий активность мутаций Kras, улучшает выживаемость людей с запущенным раком поджелудочной железы. Пациенты получили на несколько месяцев больше драгоценного времени, проведенного со своими близкими».
Но следующим шагом будет обеспечение доступности этих препаратов для пациентов, сказала она. «К сожалению, половина всех людей с раком поджелудочной железы умирают всего через три месяца после постановки диагноза. Больше времени проводить с теми, кого мы больше всего любим, поистине бесценно. Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить доступность наиболее перспективных новых методов лечения».
Эксперты из Чикаго также сообщили The Guardian, что, поскольку гены Ras способствуют развитию других видов рака, есть надежда на прорыв в других областях. По их словам, аналогичные препараты тестируются для лечения рака легких и толстой кишки.