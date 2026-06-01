В Хабаровске в теплицах установили ловушки для вредителей

В Хабаровске в тепличных хозяйствах начали проверку на наличие карантинных вредителей с помощью специальных феромонных и цветных ловушек, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Всего в двух тепличных хозяйствах города установлено 110 ловушек. Они предназначены для выявления, в том числе, западного цветочного трипса и других опасных вредителей закрытого грунта.
Такие устройства работают на основе феромонов — специальных веществ, которые привлекают насекомых. Попадая в ловушку, вредители фиксируются и затем изучаются специалистами.
По данным ведомства, теплицы стали первым объектом обследования в рамках масштабного мониторинга. В целом в 2026 году в Хабаровском крае планируется обследовать почти миллион гектаров территорий, включая леса, поля и тепличные хозяйства.
Всего будет установлено более 1,2 тысячи ловушек, из них 350 — в теплицах.