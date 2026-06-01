Усы, глаза, нос: на борт самолёта из Санкт-Петербурга в Москву можно попасть без документов

На рейсы из столичного Шереметьево в Пулково можно теперь зарегистрироваться и попасть на борт самолёта без бумажных документов. Компания «Аэрофлот» в тестовом режиме запустила систему биометрической идентификации, об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 1 июня.
Предъявлять лицо или отпечатки пальцев придётся на трёх этапах: при самостоятельной регистрации и сдаче багажа; во время предполётного досмотра; при проходе на посадку в самолёт.
Чтобы получить доступ к такой услуге, пассажиру нужно заранее сдать и зарегистрировать свои биометрические данные в специальной базе. Сделать это можно в отделениях некоторых банков или непосредственно в аэровокзалах. После этого в системе создаётся специальный цифровой шаблон лица, который помогает подтвердить личность пассажира. При этом при проходе в зону транспортной безопасности на время проведения эксперимента сохранится всё-таки нужно будет предъявлять паспорт.
Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года, к нему могут присоединяться другие аэропорты и авиакомпании.