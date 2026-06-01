Глава ВОЗ назвал способ остановить смертоносную вспышку Эболы

Правительство бразильского штата Сан-Паулу сообщило в субботу, что у 37-летнего мужчины из ДРК «проявились такие симптомы, как лихорадка, что соответствует определению предполагаемого случая» Эболы. Департамент здравоохранения штата Рио-де-Жанейро тем временем сообщил, что он ввел в действие меры безопасности после того, как у мужчины из Уганды проявились «вирусные симптомы, такие как кашель, озноб и диарея». Позже его анализы дали отрицательный результат, но, по словам бразильских властей, он оставался в изоляции до завершения расследования.