Глава ВОЗ назвал способ остановить смертоносную вспышку Эболы

ВОЗ призывает к сотрудничеству сообщества для сдерживания вспышки Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК). Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с призывом после протестов против правил обращения с телами жертв в провинции Итури.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что сдерживание вспышки Эболы в Демократической Республике Конго требует сотрудничества общественности и является «делом каждого», пишет The Guardian.
Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с заявлением в воскресенье во время визита в восточную часть Конго, где некоторые жители протестовали против строгих медицинских правил обращения с телами жертв заболевания.
«Мы можем остановить Эболу, и любой, у кого она есть, также может выздороветь. Но это дело касается каждого, и каждый гражданин должен быть вовлечен в него», — сказал Гебрейесус на открытии лечебного центра в Буниа, столице провинции Итури, которая находится в эпицентре вспышки.
Протестующие жаловались, что ограничения на обращение с телами жертв нарушают местные погребальные обряды, и это мнение было связано по меньшей мере с тремя нападениями на медицинские центры, отмечает The Guardian.
По словам главы ВОЗ, вакцины от вируса Бундибудже, штамма, вызвавшего нынешнюю вспышку, не существует, но инфицированные люди могут выздороветь.
Доктор Тедрос сказал: «Если вы обратитесь в медицинское учреждение, когда у вас появятся симптомы, вы сможете получить поддержку и выздороветь, поэтому главное — обратиться как можно раньше и получить необходимую поддержку».
По словам главы ВОЗ, пять пациентов выздоровели, и четверо должны были быть выписаны в воскресенье после более ранней выписки другого пациента.
Организация зарегистрировала 906 подозрительных случаев и 223 предполагаемых случая смерти в ДРК. Власти соседней Уганды подтвердили девять случаев и один смертельный исход.
Согласно данным, распространенным министерством связи в воскресенье, число подтвержденных случаев заболевания в ДРК возросло до 282, в том числе 42 со смертельным исходом, после того, как были зафиксированы 19 новых положительных результатов тестов.
Боевые действия между соперничающими вооруженными группировками в богатом полезными ископаемыми регионе Итури усложнили усилия по оказанию помощи, что побудило главу ВОЗ призвать к прекращению огня, заявив: «Ни одна причина, ни один конфликт, ни одно недовольство не стоят того, чтобы обрекать невинных людей на смерть от болезни, которую можно предотвратить».
Бразильские органы здравоохранения заявили, что они наблюдали за двумя пациентами в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро на предмет возможного заражения Эболой, хотя позже у одного из них анализ на вирус оказался отрицательным, отмечает The Guardian.
Правительство бразильского штата Сан-Паулу сообщило в субботу, что у 37-летнего мужчины из ДРК «проявились такие симптомы, как лихорадка, что соответствует определению предполагаемого случая» Эболы. Департамент здравоохранения штата Рио-де-Жанейро тем временем сообщил, что он ввел в действие меры безопасности после того, как у мужчины из Уганды проявились «вирусные симптомы, такие как кашель, озноб и диарея». Позже его анализы дали отрицательный результат, но, по словам бразильских властей, он оставался в изоляции до завершения расследования.
Вспышка в ДРК, которую ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, является 17-й зарегистрированной эпидемией Эболы в стране, отмечает The Guardian. Эта болезнь была впервые выявлена в центральноафриканской стране в 1976 году, и средний уровень смертности от нее во время всех вспышек составляет 50%.
Представители здравоохранения и гуманитарные работники жалуются, что им не хватает предметов первой необходимости, таких как маски. Медицинская помощь, предоставленная Европейским союзом, поступила в Итури на прошлой неделе, а США объявили о выделении дополнительной помощи в размере 80 миллионов долларов, увеличив свои общие обязательства до 112 миллионов долларов.
Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что необходимо быстро задействовать национальные системы реагирования на чрезвычайные ситуации и что инвестиции в обеспечение готовности к пандемии должны стать постоянными.
Жан Касея, генеральный директор организации, заявил в воскресенье в Financial Times, что международная поддержка является жизненно важной и наиболее эффективной, когда она согласуется со стратегиями африканских институтов и правительств. «Ответ Африки на Эболу должна определять сама Африка», — написал он.