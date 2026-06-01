Красноярская компания не платила зарплату 56 работникам почти год

В Красноярске работники лесозаготовительной компании почти год не получали зарплату — долг превысил 10 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По верссии следствия, с марта 2025 по февраль 2026 года 56 сотрудников красноярской компании ООО «Партия леса» не дождались зарплаты. Общая сумма задолженности превысила 10 миллионов рублей.
Руководство фирмы объясняло задержки нехваткой оборотных средств и обещало рассчитаться после оплаты крупной партии лесоматериалов. Однако в компании заявили, что планам помешало хищение более 1,7 тысячи кубометров леса при перевозке.
Прокуратура не сочла эти объяснения достаточными. Ведомство внесло представление руководителю предприятия, а материалы проверки направили в следственные органы.
В итоге возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев».
