Четыре игрока покинули футбольный клуб «СКА-Хабаровск»

Защитники Олег Кожемякин и Александр Мухин, находившиеся в хабаровском клубе в аренде, возвращаются в свои команды после окончания минувшего сезона. Также выступления за «СКА-Хабаровск» завершили полузащитники Андрей Анисимов и Жорди Тур (последний возвращается в родную Испанию по семейным обстоятельствам). Напомним, что футбольный клуб «СКА-Хабаровск» завершил минувший сезон в ФНЛ на 12 месте. В активе армейцев 10 побед, 12 ничьих, 12 поражений и 42 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 37:45. А следующий сезон красно-синие проведут под руководством нового главного тренера Сергея Юрана, который несколько лет назад уже успешно руководил хабаровской командой.