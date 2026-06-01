Комсомольскому отделению клуба «28 петель», вяжущему вещи для недоношенных детей, исполнилось 5 лет

Чтобы связать один носочек для малыша весом до килограмма требуется 28 петель. Так называется клуб, который создали для помощи детям, родившимся раньше срока. Волонтеры своими руками создают вещи, которые передают в роддома и перинатальные центры. Елена Пронина, волонтер: Для шапочек и носочков используется 100-процентная шерсть. Поскольку она состоит из волокон, то есть, имеет терапевтический массажный эффект. В России отделения клуба «28 петель» существуют примерно в 100 городах. Сообщество в Комсомольске появилось 5 лет назад. Сейчас там и состоит 10 человек. Волонтеры покупают материалы за собственные средства. Вяжут пледы, игрушки и одежду. Затем отдают комплект в роддом. Вещи помогают создать ребенку комфортные условия во время выхаживания. Оксана Реброва, волонтёр: Должно быть без швов, без узелков, потому что кожа, без узелков. Кожа нежная, ребёночек маленький. Узелки, утолщения мешают ребёнку. Любой желающий может вступить в клуб или приобрести материалы для рукодельниц.