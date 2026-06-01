Чтобы связать один носочек для малыша весом до килограмма требуется 28 петель. Так называется клуб, который создали для помощи детям, родившимся раньше срока. Волонтеры своими руками создают вещи, которые передают в роддома и перинатальные центры. Елена Пронина, волонтер: Для шапочек и носочков используется 100-процентная шерсть. Поскольку она состоит из волокон, то есть, имеет терапевтический массажный эффект. В России отделения клуба «28 петель» существуют примерно в 100 городах. Сообщество в Комсомольске появилось 5 лет назад. Сейчас там и состоит 10 человек. Волонтеры покупают материалы за собственные средства. Вяжут пледы, игрушки и одежду. Затем отдают комплект в роддом. Вещи помогают создать ребенку комфортные условия во время выхаживания. Оксана Реброва, волонтёр: Должно быть без швов, без узелков, потому что кожа, без узелков. Кожа нежная, ребёночек маленький. Узелки, утолщения мешают ребёнку. Любой желающий может вступить в клуб или приобрести материалы для рукодельниц.
Комсомольскому отделению клуба «28 петель», вяжущему вещи для недоношенных детей, исполнилось 5 лет
