В Красноярском крае из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае после сильных дождей на реках южных и центральных территорий сформировалась новая волна весеннего половодья.
По данным краевого МЧС, общий подъем уровней воды составил от 0,6 до 3,6 метра.
1 июня возможно кратковременное превышение опасных отметок на реках Ус, Туба, Казыр, Кизир, Мана, Кача и Большой Кемчуг. Также сохраняются риски выхода воды на пойму, подтопления пониженных участков местности, приусадебных участков, огородов и переливов дорог.
Сейчас выход воды на пойму сохраняется на реке Чулым у села Красный Завод, реке Кеть у села Лосиноборское, реке Туба у поселка Курагино, реке Анжа у села Агинское, реке Казыр у поселка Казыр, реке Кизир у села Имисское и деревни Усть-Каспа, реке Амыл у села Верхний Кужебар, реке Большой Он у села Большой Он и реке Мана у села Нарва.
Кроме того, ожидается выход воды на пойму Енисея в районе Дудинки и села Караул, реки Оя у села Ермаковское, реки Чулым у поселка Балахта, реки Кебеж у села Григорьевка и реки Агул у села Петропавловка.
Всего в регионе остаются подтопленными 3 дачных дома и 67 приусадебных участков. Также зафиксированы переливы на 9 участках автодорог.
Ситуация находится на контроле правительства Красноярского края и Главного управления МЧС России по региону.