Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае после сильных дождей на реках южных и центральных территорий сформировалась новая волна весеннего половодья.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае после сильных дождей на реках южных и центральных территорий сформировалась новая волна весеннего половодья.

По данным краевого МЧС, общий подъем уровней воды составил от 0,6 до 3,6 метра.

1 июня возможно кратковременное превышение опасных отметок на реках Ус, Туба, Казыр, Кизир, Мана, Кача и Большой Кемчуг. Также сохраняются риски выхода воды на пойму, подтопления пониженных участков местности, приусадебных участков, огородов и переливов дорог.

Сейчас выход воды на пойму сохраняется на реке Чулым у села Красный Завод, реке Кеть у села Лосиноборское, реке Туба у поселка Курагино, реке Анжа у села Агинское, реке Казыр у поселка Казыр, реке Кизир у села Имисское и деревни Усть-Каспа, реке Амыл у села Верхний Кужебар, реке Большой Он у села Большой Он и реке Мана у села Нарва.

Кроме того, ожидается выход воды на пойму Енисея в районе Дудинки и села Караул, реки Оя у села Ермаковское, реки Чулым у поселка Балахта, реки Кебеж у села Григорьевка и реки Агул у села Петропавловка.

Всего в регионе остаются подтопленными 3 дачных дома и 67 приусадебных участков. Также зафиксированы переливы на 9 участках автодорог.

Ситуация находится на контроле правительства Красноярского края и Главного управления МЧС России по региону.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше