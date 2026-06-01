В городе Октябрьском в Башкирии открылся пункт проката товаров для малышей

Пункт проката товаров первой необходимости для детей открылся в городе Октябрьском Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации городского округа Октябрьский.
В новом пространстве можно получить коляски для прогулок и путешествий, детские велосипеды, кроватки и манежи для сна, стульчики для кормления и другие полезные аксессуары, которые пригодятся в повседневной жизни. Когда вещи станут не нужны, их можно вернуть обратно.
«Услуги пункта проката оказываются бесплатно лицам, находящимся на социальном сопровождении и имеющим несовершеннолетних детей, малоимущим семьям с малышами в возрасте до трех лет, многодетным семьям, одиноким родителям, а также семьям, в которых одновременно родилось или было усыновлено двое и более детей», — отметила директор Западного межрайонного центра «Семья» Эльмира Шангареева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.