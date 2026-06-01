В Волгограде ограничили продажу вейпов и кальянов: какие точки закроют

Закон об ограничениях при продаже вейпов вступил в силу с 1 июня. Запреты коснутся всех регионов России, а любителям этой никотиносодержащей продукции придётся побегать в её поиске.
Отныне приобрести такого рода товары можно будет только в стационарных магазинах и павильонах, сообщает «РГ». Торговля ими на выставках, ярмарках и в автоматах, а также доставка запрещены. Нельзя и выкладывать их на всеобщее обозрение.
Теперь покупателю предоставят только список в алфавитном порядке, а уже ту продукцию, которую он выберет, сможет предоставить ему продавец.
Детям и подросткам электронные сигареты и жидкости для них запрещено продавать вовсе — прежде они могли купить те, в которых никотина содержится менее одного грамма. С 1 сентября также вырастут цены на эти товары.
Продавцам, нарушившим запрет, грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, юрлицам — до 200 тысяч. Торговую точку при повторном нарушении могут закрыть на 90 суток.
Ранее волгоградцам напомнили о «сухом» законе 1 июня: алкоголь не продадут.