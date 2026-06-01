В Калининграде во время тренировки умер директор школы по велоспорту

В Калининграде 31 мая умер Геннадий Михайлов, директор школы № 8 по велоспорту. Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области.
«Он был олицетворением и главным примером всего калининградского велодвижения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Геннадий Михайлов умер на тренировке. Ему было 57 лет…
Геннадий был, пожалуй, самым известным велосипедистом нашего региона. Он ратовал за развитие велокультуры везде и всюду, организовывал спортивные мероприятия и фестивали, тренировал подрастающее поколение.
Именно он создал на стадионе «Красная Звезда» новую трассу для тренировок и стартов по маунтинбайку и кросс-кантри.
О дате, месте и времени прощания сообщат дополнительно.
