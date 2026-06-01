В России вырос спрос на детский труд

В период с апреля по май 2026 года количество предложений о работе для несовершеннолетних в России возросло примерно в 1,5 раза относительно мартовских показателей. О существенном повышении интереса работодателей к молодым сотрудникам пишет газета «Известия», опираясь на сведения аналитиков.
Специалисты уточнили, что речь идёт о вакансиях с частичной занятостью для молодых соискателей. За указанный отрезок времени общее число таких предложений на российском рынке труда увеличилось на 43 процента и достигло отметки свыше 1,8 тысячи, пояснили эксперты.
Чаще всего подросткам предлагают временную работу курьерами, промоутерами, упаковщиками, аниматорами и официантами. Заработная плата по этим позициям может превышать 50 тысяч рублей ежемесячно. Как отмечают эксперты, привлекая молодых сотрудников, компании могут экономить средства, избегая услуг более квалифицированных специалистов, которые, как правило, запрашивают более высокую оплату своего труда.
