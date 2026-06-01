Финансировавший ВСУ актер избавился от недвижимости в Москве

Актер Александр Филиппенко продал два объекта недвижимости, расположенных в центральной части Москвы. Информацию об этом распространяет Life, ссылаясь на данные SHOT.

Речь идет о квартирах, находящихся неподалеку от Патриарших прудов. Первое жилье, чья площадь составляет 55 квадратных метров, находится в Богословском переулке. Вторая квартира, имеющая площадь около 110 квадратных метров, расположена в Спиридоньевском переулке. Как уточняет SHOT, стоимость первой квартиры оценивается примерно в 55 миллионов рублей, в то время как цена второй превышает 100 миллионов рублей.

Согласно информации издания, на данный момент в собственности Филиппенко в России остался лишь старый дом в Ново-Переделкине — его площадь составляет порядка 150 квадратных метров, а участок земли — 7 соток. Кроме того, у актера есть комната площадью 10 квадратных метров в доме возле Патриарших прудов.

Филиппенко выразил поддержку Украине после начала СВО и покинул Россию в ноябре 2022 года. Как отмечает SHOT, впоследствии актер участвовал в чтениях, все средства от которых направлялись на поддержку Украины и Вооруженных сил Украины.

