Финансировавший ВСУ актер избавился от недвижимости в Москве

Актер Александр Филиппенко продал два объекта недвижимости, расположенных в центральной части Москвы. Информацию об этом распространяет Life, ссылаясь на данные SHOT.
Речь идет о квартирах, находящихся неподалеку от Патриарших прудов. Первое жилье, чья площадь составляет 55 квадратных метров, находится в Богословском переулке. Вторая квартира, имеющая площадь около 110 квадратных метров, расположена в Спиридоньевском переулке. Как уточняет SHOT, стоимость первой квартиры оценивается примерно в 55 миллионов рублей, в то время как цена второй превышает 100 миллионов рублей.
Согласно информации издания, на данный момент в собственности Филиппенко в России остался лишь старый дом в Ново-Переделкине — его площадь составляет порядка 150 квадратных метров, а участок земли — 7 соток. Кроме того, у актера есть комната площадью 10 квадратных метров в доме возле Патриарших прудов.
Филиппенко выразил поддержку Украине после начала СВО и покинул Россию в ноябре 2022 года. Как отмечает SHOT, впоследствии актер участвовал в чтениях, все средства от которых направлялись на поддержку Украины и Вооруженных сил Украины.
ИИ может напрямую влиять на мозг человека.