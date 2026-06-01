Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детям младше 16 лет запретили пользоваться соцсетями в Малайзии

Родителей детей, обошедших запреты на соцсети, наказывать не будут.

Источник: Комсомольская правда

В Малайзии ввели запрет на аккаунты в соцсетях для детей младше 16 лет. Новые правила начали применять в рамках усиления защиты несовершеннолетних в интернете. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, соцсети должны внедрить системы проверки возраста и блокировать создание аккаунтов пользователями младше 16 лет. Требования касаются платформ с аудиторией не менее 8 млн человек.

«Эти меры помогают усилить защиту детей в онлайн-среде», — заявили в комиссии Малайзии по коммуникациям и мультимедиа.

За нарушение правил компаниям может грозить штраф до 10 млн ринггитов — около 2,5 млн долларов. При этом родителей, чьи дети смогут обойти запрет, наказывать не будут. Власти подчеркивают, что речь не идет о полном запрете доступа детей к интернету и цифровым технологиям.

Платформы также должны будут внедрять защитные функции против вредного контента, кибербуллинга и механик, которые подталкивают к чрезмерному использованию соцсетей. При этом технологические компании пока не уточнили, как именно будут выполнять новые требования.

Напомним, Евросоюз также может предложить запрет на доступ детей до 15 лет к социальным сетям. По данным Politico, соответствующие меры обсуждали на фоне заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о защите несовершеннолетних в интернете. Экспертная группа должна была подготовить предложения по этой теме до июля.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше