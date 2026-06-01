Детям младше 16 лет запретили пользоваться соцсетями в Малайзии

В Малайзии ввели запрет на аккаунты в соцсетях для детей младше 16 лет. Новые правила начали применять в рамках усиления защиты несовершеннолетних в интернете. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, соцсети должны внедрить системы проверки возраста и блокировать создание аккаунтов пользователями младше 16 лет. Требования касаются платформ с аудиторией не менее 8 млн человек.
«Эти меры помогают усилить защиту детей в онлайн-среде», — заявили в комиссии Малайзии по коммуникациям и мультимедиа.
За нарушение правил компаниям может грозить штраф до 10 млн ринггитов — около 2,5 млн долларов. При этом родителей, чьи дети смогут обойти запрет, наказывать не будут. Власти подчеркивают, что речь не идет о полном запрете доступа детей к интернету и цифровым технологиям.
Платформы также должны будут внедрять защитные функции против вредного контента, кибербуллинга и механик, которые подталкивают к чрезмерному использованию соцсетей. При этом технологические компании пока не уточнили, как именно будут выполнять новые требования.
Напомним, Евросоюз также может предложить запрет на доступ детей до 15 лет к социальным сетям. По данным Politico, соответствующие меры обсуждали на фоне заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о защите несовершеннолетних в интернете. Экспертная группа должна была подготовить предложения по этой теме до июля.