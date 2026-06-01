Forbes назвал имена богатейших наследников России

Источник: РБК

Первое место в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes снова занял сын основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юзуф Алекперов, его доля — $29,5 млрд. Журнал опубликовал обновленный рейтинг.

На втором месте — дочь Виктория и сын (имя не указано) владельца компаний НОВАТЭК и «Сибур» Леонида Михельсона. Доля на ребенка — $14,15 млрд.

Третье место заняли дети основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко Тара и Адриан. На каждого из них из состояния отца приходится доля $10,2 млрд.

За ними следуют:

Гульнара, Саид и Амина Керимовы — дети сенатора Сулеймана Керимова (по $8,57 млрд на ребенка).

Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины — дети председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина ($8,5 млрд на ребенка).

Наталья Браунинг, Ксения Франк и Иван Тимченко — отпрыски основателя VolgaGroup Геннадия Тимченко ($8,07 млрд на каждого).

Андрей Гурьев-младший и Юлия Гурьева-Мотлохова — дети президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева (по $5,4 млрд).

Далее в рейтинге идут Илья Митюков, Кирилл, Никита, Мария, Анастасия, Даниил и Алена Мордашовы — дети основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова (по $5,28 млрд на каждого).

Мария Козицына — дочь генерального директора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына ($5,2 млрд).

Ирина и Александр Вексельберги — дети председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга ($5,1 млрд).

Татьяна Рахно и Ольга Рашникова, дочери владельца Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова, могут получить по $4,65 млрд.

Анастасия, Иван, Василий, Варвара, Даниил, Ульяна и Федор Потанины — дети главы «Норникеля» Владимира Потанина — Forbes оценил в $4,24 млрд на каждого.

Иван Харитонин и еще один ребенок — дети председателя совета директоров «Фармстандарта» Виктора Харитонина получат по $3,95 млрд.

Петр и Мария Дерипаска, дети основателя EN+ Олега Дерипаски, могут получить по $3,8 млрд.

Ольга Литвиненко — дочь крупного акционера и бывшего председателя совета директоров «ФосАгро» Владимира Литвиненко — получит $3,6 млрд.

Наследство троих сыновей и дочери сооснователя игрового гиганта Playrix Дмитрия Бухмана Forbes оценил в $3,4 млрд на каждого.

Екатерина Сартори-Рыболовлева и Анна Рыболовлева, как дочери инвестора и предпринимателя Дмитрия Рыболовлева, претендуют на $3,35 млрд каждая.

Наследство Лоры, Кати Фридман, Александра и Ники Ожельских, а также Малки Фридман — детей сооснователя консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана — Forbes оценил в $3,3 млрд на каждого.

Джахангир, Яна и Анастасия Махмудовы — дети основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова — согласно рейтингу, получат по $3,23 млрд.

Материал дополняется.

