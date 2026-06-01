Мальчиков в России страхуют почти в два раза чаще девочек

Российские родители почти в два раза чаще оформляют страховки на мальчиков, чем на девочек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным, за первые пять месяцев 2026 года на мальчиков пришлось 64% детских страховых полисов. На девочек оформили 36% договоров. Чаще всего родители страхуют детей от несчастных случаев, спортивных травм и укусов клещей. Также вырос интерес к страхованию детей в поездках. С начала года полисы для путешествий по России и за рубежом оформили для 17 тыс. несовершеннолетних.

Всего с января по май россияне заключили 469 тыс. договоров по программам защиты несовершеннолетних. Больше всего полисов оформили для детей от 9 до 14 лет. На эту возрастную группу пришлось 61% всех договоров.