В поселке Ферзиково в Калужской области начали обновлять пространство пруда

Благоустройство территории вокруг Казенного пруда началось в поселке Ферзиково в Калужской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Специалисты приступили к подготовительным работам. Они спиливают деревья и расчищают пространство. После этого там планируется проложить пешеходные дорожки, смонтировать освещение и организовать специальную площадку для выгула собак. Также на прибрежной территории установят лавочки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.