Дятлова: Мы ждём выделения финансирования на строительство нового корпуса лагеря в Светлогорске

Точные сроки строительства нового корпуса детского лагеря на улице Балтийской в Светлогорске пока не определены. Местные власти ждут финансирования. Об этом сообщила журналистам глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
«Мы ждём выделения финансирования. Проектная документация готова, и этот объект, конечно, очень нужен. Но пока средства не выделили», — отметила Дятлова.
Она добавила, что отдых в загородных лагерях пользуется большим спросом у жителей. На каждое место в 2026 году было подано по четыре заявки, поэтому нужно увеличивать количество доступных путёвок.
Глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура отметила, что перед строительством нового корпуса необходимо чётко просчитать мощности других помещений, чтобы соответствовать всем требованиям.
Ранее стоимость строительства нового корпуса лагеря на улице Балтийской в Светлогорске оценили в 450 миллионов рублей. Он сможет вмещать 160 человек.
В марте 2025 года экспертиза одобрила проект нового корпуса. Застройщиком выступает центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Юность». Проект разработало ООО «Круг». Документация проходила государственную экспертизу.