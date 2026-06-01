Москва — территория детства: как столица России отмечает 1 июня в 2026 году

В Международный день защиты детей, Москва превратилась в масштабную интерактивную площадку. В 2026 году праздник проходит с особым размахом: для москвичей и гостей города подготовлено более 500 локаций, объединяющих современные технологии, образовательные инициативы и добрые семейные традиции. Акцент этого года сделан на профориентации будущего, инклюзивности и семейных ценностях.
Национальный центр «Россия»: Фестиваль «Будущее в руках детей»: Одной из ключевых точек притяжения стала площадка Национального центра «Россия». Несмотря на то, что строительство основного здания комплекса продолжается (проект которого недавно стал сенсацией выставки «АРХ МОСКВА»), центр уже активно работает как полноценный культурный кластер.
Здесь развернулась мультимедийная выставка «Россия глазами детей». С помощью нейросетей организаторы визуализировали мечты юных россиян о городах будущего. В 14:00 на территории стартует масштабный квест, участники которого первыми протестируют «Цифровой паспорт посетителя» — технологию, которая в будущем станет стандартом для всех гостей центра.
ВДНХ: Главная сцена страны: Традиционно ВДНХ подтверждает статус эпицентра праздника. Основная тема мероприятий на выставке в этом году — «Год Семьи: Преемственность поколений». В «Парке Будущего» открылась крупнейшая зона киберспорта и робототехники, а в павильоне «Космонавтика и авиация» проходят бесплатные экскурсии, которые проводят юные гиды-эксперты. Кульминацией вечерней программы на площади Промышленности станет масштабное шоу дронов: в 20:00 сотни беспилотников воссоздадут в небе образы из классических отечественных мультфильмов.
Парк «Зарядье»: Наука под открытым небом: В 2026 году «Зарядье» превратилось в научную лабораторию. В медиацентре парка проходит фестиваль открытий, где дети под руководством экспертов проектируют «умные города» из экологичных материалов. Вдохновением для юных строителей служит бионическая архитектура — тренд, заданный новым проектом здания Национального центра «Россия».
Лужники: Спортивный марафон: Для сторонников активного образа жизни в «Лужниках» организована «Всероссийская детская спартакиада». Программа включает мастер-классы от олимпийских чемпионов и площадки для семейного фитнеса. Главным событием дня станет самый массовый в истории страны детский забег на один километр, в котором планируют принять участие более 10 тысяч человек.
Культурная программа и музеи: По сообщению Департамента культуры Москвы, сегодня более 80 городских музеев и выставочных залов работают бесплатно для детей и их сопровождающих. Специальные интерактивные зоны «Трогать разрешено» подготовили ГМИИ им. Пушкина, Исторический музей и Музей Москвы.
Городские службы работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности в местах массовых гуляний. На всех площадках дежурят волонтеры, помогающие гостям с навигацией. Для планирования маршрутов родителям рекомендуется использовать мобильное приложение «Московский транспорт», где в реальном времени обновляется информация о загруженности праздничных зон.
Праздничные мероприятия в парках и на площадях города продлятся до 22:00. В первый день лета Москва еще раз подтвердила статус города, максимально дружелюбного к детям и открытого для новых поколений.