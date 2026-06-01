Подросток сорвал дальний авиарейс неудачной шуткой: за расследование взялось ФБР

Рейс авиакомпании United Airlines, следующий из Ньюарка в Испанию, пришлось экстренно развернуть обратно из-за нелепой случайности. Как выяснилось позже, угроза взрыва оказалась неудачной шуткой подростка, назвавшего Bluetooth своего фитнес-браслета «бомбой». Об этом пишет Daily Mail.
Отмечается, что лайнер вернулся в аэропорт Ньюарк Либерти после сигнала о подозрительном Bluetooth-устройстве всего через три часа после вылета. Пассажирка Джордан Мур в соцсетях рассказала, что странную сеть обнаружили еще во время взлета, и экипаж сразу же предупредили.
Несмотря на просьбы сотрудников отключить Bluetooth на всех гаджетах, устройство с угрожающим названием продолжало висеть в сети. Тогда ситуацию передали «вышестоящему командованию», и командир принял решение развернуть борт, чтобы соблюсти все меры предосторожности. Мур с возмущением назвала произошедшее эгоистичной шуткой, спросив, кому вообще придет в голову так называть свой браслет.
В итоге все 190 пассажиров и 12 членов экипажа Boeing 767 эвакуировали, а полиция с собаками тщательно обыскала салон. Представитель United Airlines подтвердил, что рейс вернулся в Ньюарк для решения проблемы безопасности, после чего вылетел к месту назначения с новым экипажем уже ночью. По данным издания, подростку пока не предъявили обвинений, однако расследование проводит ФБР.
Ранее KP.RU писал, как пассажиры восемь часов летели «в никуда». Возможной причиной могли стать технические неисправности, однако авиакомпания не стала раскрывать, почему рейсу пришлось вернуться в аэропорт вылета.